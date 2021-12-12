وزير القوى العاملة: السلامة والصحة المهنية حق لكل عامل

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هي رسالة الإنسانية، فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه، مؤكدا أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تؤديه لتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير للمشاركين في ندوة توعوية حول السلامة والصحة المهنية، نظمتها مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في كلية التربية جامعة الوادي الجديد بعنوان (التعريف بالسلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل)، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة، ورئيس الجامعة عبد العزيز طنطاوي.

من جهته، أوضح مدير المديرية أحمد حسين طليب - وفقا لبيان للوزارة اليوم الأحد - أن الوزارة قامت بالتعاون مع العديد من الجامعات المصرية الخاصة منها والحكومية من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والعمل الحر، مؤكدا "أننا جميعا شركاء في المسئولية لنشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية بكل مكان، وجعلها أسلوب حياة من أجل خفض معدلات الإصابات والحوادث".

وذكر أن الندوة تناولت عدة محاور منها مفهوم السلامة والصحة المهنية، والمخاطر الموجودة في بيئة العمل، وكيفية إعداد خطة طوارئ وتنفيذ عملي على أرض الواقع مع عرض بعض النماذج لخطة طوارئ المنشآت.