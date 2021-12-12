مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تسجل 378 ألف وحدة خلال نوفمبر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت جمعية سيارات الركاب الصينية، إن مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في البلاد ارتفعت في شهر نوفمبر الماضي، لتدفع سوق السيارات في البلاد لتسريع اتجاهها نحو التحول الأخضر.

وأظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية، أن الشهر الماضي شهد بيع إجمالي 378 ألف مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، بارتفاع بنسبة 122.3% على أساس سنوي، لتنمو بنحو 20% على أساس شهري.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإنه خلال الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، قفزت مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 178.3% على أساس سنوي إلى 2.51 مليون وحدة.

وسجل صُنّاع مركبات الطاقة الجديدة الصينيون مبيعات جملة قوية الشهر الماضي، حيث باع 14 منهم مبيعات جملة تجاوزت الـ10 آلاف وحدة.

وسجلت مبيعات الجملة لشركة "بي واي دي" الصينية الرائدة لصناعة مركبات الطاقة الجديدة 90546 وحدة، تلتها شركة "تسلا-الصين" بـ52859 وحدة الشهر الماضي، بحسب الجمعية.

وحافظت الصين أيضاً على صادرات قوية من مركبات الطاقة الجديدة، حيث صدّرت شركة "تسلا-الصين" 21127 مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في شهر نوفمبر الماضي، فيما صدّرت شركة "سايك موتور" 6110 وحدات.