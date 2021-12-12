هولندا تسجل 17 ألفا و760 إصابة جديدة و70 حالة وفاة بكورونا

سجلت هولندا 17 ألفا و760 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و905 آلاف و742 إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و530 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 25 مليونا و205 آلاف و80 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.