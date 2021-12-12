قالت الفنانة شيرين، إنها لا تعاني من مرض نفسي بشهادة الطبيب المعالج، مؤكدة أنها «سيدة حرة لا تحب أن يزايد عليها أحد، إضافة إلى أنها تصارح الغير بما تعانيه قبل إفصاح الغير عن الأمر».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنها سخرت من شكلها خلال مشاركتها بالحفل الذي أحيته بالإمارات العربية المتحدة قبل سخرية أحد منها كنوع من المواجهة.

وأشارت إلى أنها كانت متيقنة من عدم صلاحية العلاقة بينها وبين الفنان حسام حبيب؛ بسبب فرق السن ولأنه يصغرها بسنة واحدة، مضيفة وهي تبكي: «لسة بحبه.. للأسف دي أنا أنا كده على رأي سميرة سعيد».

ونشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، تدوينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الشهير «تويتر»؛ وذلك في أول رد لها على الشائعات التي تعرضت لها إثر حلق شعرها تماما، وما قيل إن طليقها الفنان حسام حبيب هو الذي حلق شعرها.

ودونت شيرين قائلة: «ليه مايكونش لوك جديد؟ ليه مايكونش تغيير؟ ليه مايكونش أنا اللي عملت كدا حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السيء والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس ماحبش حبكوا ليا يخليكوا ماتشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».