منتخب مصر: إصابة الشناوي وحمدي فتحي بإجهاد في الخلفية

كشف منتخب مصر عن آخر مستجدات الحالة البدنية لثاني الفريق محمد الشناوي وحمدي فتحي عقب مباراة الأردن، أمس السبت، في الدور ربع النهائي من كأس العرب، والتي حسمها الفراعنة 3-1.

وأكدت نتائج الآشعة التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من مساء أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية.

واشار محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوكني، إلى أن النتائج جاءت كما كان متوقعًا، فيما بدأ اللاعبان بالفعل في تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق بمباراة الأربعاء المقبل.

في الوقت نفسه اقترب أحمد حجازي كن العودة للتدريبات الجماعية ويواصل أيمن اشرف برنامجه العلاجي بنجاح.