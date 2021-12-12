محافظ بني سويف يوجه بسرعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن والمصالح والجهات الحكومية، بعدم التهاون في تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية المختلفة ضد فيروس كورونا، تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021، باتخاذ "كل أو بعض" التدابير اللازمة لمواجهة خطر انتشار وباء الفيروس، للحفاظ على الصحة العامة وفي ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الوباء.



وشدد المحافظ، على سرعة تنفيذ تطبيق قرارات اللجنة، منها ارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية العامة أو الخاصة أو أثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور والأماكن المفتوحة التي يتعذر بها تحقيق التباعد المطلوب، طبقًا للاشتراطات الصحية مثل المنشآت الحكومية، دور العبادة، البنوك، الشركات، الجمعيات، المحال العامة، المراكز التجارية، السينمات، المسارح، دور الثقافة، الأندية الرياضية والشعبية، فصول محو الأمية، وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير، ويحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الأماكن التواجد فيها دون ارتداء الكمامة الواقية.



وأضاف أن القرار تضمن التأكيد على حظر دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة للفيروس من خلال الشهادة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام.



كما تضمن القرار حظر تقديم النارجيلة «الشيشة» بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى حظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة، على أن تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وتقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وفق الضوابط التي تقرها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بالآتي:



كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقرها السلطة المختصة، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخص «سجادة الصلاة»، والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.



عدم زيارة الأضرحة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح وعزاء أو غير ذلك بدور العبادة وملحقاتها المغلقة.



إقامة صلاة الجنازة في دور العبادة الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية المختصة.



فتح دورات المياه بكل دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة.