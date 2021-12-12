 بايدن يأمر بتوفير الموارد للأعاصير «المدمرة» بوسط البلاد - بوابة الشروق
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بايدن يأمر بتوفير الموارد للأعاصير «المدمرة» بوسط البلاد

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 8:25 ص | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 8:25 ص

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت أنه وجه الوكالات الفيدرالية لتوفير الموارد اللازمة للولايات المتضررة من سلسلة الأعاصير " المدمرة " حسب وصفه، والتي اجتاحت وسط الولايات المتحدة.
وأضاف بايدن- في تصريح، اليوم ، وفي تغريدة له عبر " تويتر"- أنه يتم العمل مع حكام الولايات؛ لضمان حصولهم على ما يحتاجونه مع استمرار البحث عن الناجين وتقييم حجم الأضرار.
وكان بايدن قد أصدر إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية لولايات كنتاكي بما يساعد في تسريع حصولها على المساعدات لمواجهة أضرار الأعاصير، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة لسائر الولايات المتضررة إذا طلب حكامها ذلك.
ويذكر أنه لقي 70 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية كنتاكي وحدها ومن المتوقع زيادة حصيلة القتلى إلى أكثر من 100 قتيل.

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