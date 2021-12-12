تشهد محافظة الأقصر مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء كلية الفنون الجميلة، والمقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر الجاري.

ويتخلل فعاليات الاحتفالية مجموعة ورش عمل وندوات ثقافية ومعرض فن تشكيلي وآخر تحت عنوان السوشيال ميديا وفيلما تسجيليا عن الكلية ومدرسيها القدامى والحاليين، وتقام الفعاليات بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة والقطاع القومي للفنون التشكيلية، وبعض من الجهات الداعمة من المجتمع المدني.

وتبدأ الفعاليات، صباح اليوم بوصول الضيوف، ثم يتم تنظيم ورش عمل للطلاب في الكلية من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ويبدأ الافتتاح الرسمي الساعة الخامسة مساء بإقامة استعراض فنون شعبية، ثم افتتاح معرض السوشيال ميديا بمقر الكلية والذي يضم حوالي 40 دولة و 500 فنان حول العالم، منهم 150 فنانا مصريا، بحضور 10 قوميسرات من عشر دول، وسيتاح المعرض على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات الميادين مثل ميدان أبو الحجاج وساحة الكرنك، وأهم ما يميز المعرض هو تمكن أي شخص من مشاهدة المعرض دون التواجد في الكلية.

ويختتم اليوم الأول للفعاليات بافتتاح معرض الفنون التشكيلية على أرض الواقع بقاعة الكلية، ويدور حول الذاكرة الفوتوغرافية لكافة الأحداث التي مرت على الكلية منذ إنشائها حتى الآن ويشارك فيه 120 فنانا.

وتستمر الفعاليات غدًا، الإثنين، 13 ديسمبر، بإقامة ورش عمل وندوات، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمعالم الأثرية والسياحية وتتضمن متحف الأقصر ومعبد الأقصر.

ويتم استئناف الزيارات السياحية، صباح يوم الثلاثاء 14 ديسمبر، بزيارة متحف التحنيط ومعبد الكرنك، ثم تختتم الفعاليات في تمام الساعة السادسة مساء، في قصر ثقافة الأقصر، ويغادر المشاركون محافظة الأقصر صباح يوم الأربعاء المقبل.