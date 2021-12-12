محافظ الاسكندرية يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات على مستوى الأحياء

وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وشن حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسى رئيس الحي، بالتنسيق مع جميع القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة، حملة مكبرة لإعادة الإنضباط وإزالة الإشغالات من شوارع العجمى، استهدفت منطقة البيطاش وسوق الهانوفيل والهانوفيل الرئيسي وطريق إسكندرية مطروح حتى أبو يوسف.

واسفرت الحملة طبقا لبيان محافظة الاسكندرية ، عن التحفظ علي حوالي 110 حالات إشغالات وعدد 10 مركبات مخالفة وإيداعها شرطة المرافق .

وتم رفع العديد من التعديات علي حرم الطريق العام، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.