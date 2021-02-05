رئيس المجلس الرئاسي الليبي يرحب بجهود توحيد المؤسسة العسكرية

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء اليوم السبت، بلقاء الفريق عبد الرازق الناظوري والفريق أول ركن محمد الحداد، في مدينة سرت ويعتبرها خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان القائد العام المكلف لما يسمى بالجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري، أكد عقب لقائه في سرت رئيس أركان الجيش في طرابلس، محمد الحداد، أنهما اتفقا على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا"، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وقال الناظوري إن لقاءه اليوم مع رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد، في سرت "كان وديا جدا وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي، مضيفا "نحن الليبيون سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي".

وأوضح الناظوري على أن مسؤولية المؤسسة العسكرية تتمثل في حماية الوطن والدستور، وكذلك الحفاظ على المؤسسة مضيفا "اتفقنا علي توحيد المؤسسة العسكرية، قريبا دون أي تدخل من أحد، سنوحدها نحن كأبناء لها".

وشدد الناظوري على عدم الاعتراض على بناء الدولة المدنية وعدم التدخل في الحياة المدنية وكذلك عدم ترك المدنيين يفككون المؤسسة العسكرية أو يتلاعبون بها.

ولفت الناظوري إلى أن المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية، مشددا على الرغبة في حماية الوطن والدستور دون التفريط في حق الجيش الليبي.