إصابة رئيس جنوب أفريقيا بفيروس كورونا

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أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا اليوم الأحد، عن إصابة رئيس البلاد سيريل رامافوزا، بفيروس كورونا.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئاسة بجنوب أفريقيا في نبأ عاجل لها دون تفاصيل.