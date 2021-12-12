ضبط تاجر مخدرات بحوزته 200 تذكرة هيروين في بولاق

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الجيزة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بغرض الاتجار فيها بمنطقة بولاق الدكرور.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد حيازة عاطل مواد مخدرة بغرض الاتجار فيها، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإستصدار إذن النيابة تمكنت القوات من إعداد الأكمنة للمتهم، ونجحت في القبض عليه وبحوزته 200 تذكرة هيروين، وكمية من الأقراص المخدرة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.