تفاصيل ثالث أيام معسكر بيراميدز في دبي

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في ثالث أيامه بالمعسكر الذي يقيمه حاليا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل استعدادا لاستئناف مواجهات الدوري.

وانقسمت تدريبات اليوم الثالث إلى مرحلتين الأولى كانت في الجيم لجميع اللاعبين بهدف الاستشفاء والتعافي بعد ودية العين، وتدريب آخر في ملعب شرطة دبي استمر لمدة ساعة ونصف.

وفضل إيهاب جلال المدير الفني، أن يخضع اللاعبون الذين شاركوا في أكبر جزء من ودية العين لتدريبات استشفائية بالجري حول الملعب، فيما أدى بقية الفريق تدريبات بدنية قوية لرفع معدلات اللياقة.

ويتواصل معسكر بيراميدز في الإمارات بتدريب على فترة واحدة يوم الاثنين على أن يخوض الفريق مباراة ودية ثانية مساء الأربعاء أمام نادي الإمارات الإماراتي بمدينة رأس الخيمة.