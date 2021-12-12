محافظ الغربية: تكثيف العمل للانتهاء من مشروعات حياة كريمة بقرى زفتى

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، إن الأجهزة التنفيذية تكثف عملها وجولاتها للانتهاء من مشروعات " حياة كريمة " بقرى مركز زفتى.

وأشار المحافظ - في بيان اليوم الأحد - إلى الانتهاء بنسبة 66% من المجمع الزراعي البيطري، الذي يتضمن إنشاء وحده زراعية ووحدة طب بيطري بالوحدة المحلية بنهطاي بزفتى ، مشيراً إلى أنه سيخدم 16 ألفاً و605 مواطنين بتكلفة خمسة ملايين و 400 ألف جنيه.

ولفت إلى الانتهاء من 25% من مركز شباب والملعب السباعي بقرية تفهنا العزب بزفتي، والذي يخدم 19 ألفا و279 نسمة بتكلفة ثمانية ملايين و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من 74% من مجمع الخدمات الحكومية بقرية تفهنا العزب بتكلفة عشرة ملايين جنيه.