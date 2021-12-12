حملة لقيادات شرطة المرور والمرافق ترفع الإشغالات من شوارع الإسكندرية

شنت إدارة شرطة المرور، بالتنسيق مع شرطة المرافق، والكول الأمني، التابع لقسم شرطة أول الرمل، والجهات المعنية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة استهدفت منطقه "ونجت" للقضاء على كافه الإشغالات التي تعوق حركه المواطنين، وإعادة الانضباط للطريق العام، للحد من شكوى المواطنين.



وجاءت الحملة بقيادة اللواء حسام كمال، مدير إدارة شرطة المرور، واللواء خالد الشاذلي، مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد أشرف بيومي، مأمور قسم شرطة أول الرمل، والعقيد عبد الحميد سكران، رئيس مباحث مرور الإسكندرية، والمقدم محمد حافظ، وكيل مباحث المرور في الإسكندرية.



ووفقًا لبيان أمني، تم التحفظ على الإشغالات، وجاري استمرار الحملات للحد من شكاوى المواطنين، ضمن إطار جهود المديرية نحو رفع المخالفات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعورهم بالأمن، وفرض الشرعية، والتصدي لكل محاولات الخروج عن القانون.