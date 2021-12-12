وكيل التعليم بكفر الشيخ يكرم المتميزين ويوجه إنذارا لمدير مدرسة بالبرلس

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتظام العملية التعليمية بالمدارس، والجولات والتفقدات لوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد الله، مثنيا على تكريمه للمتميزين من المعلمين والمعلمات، والتوجيهات الخاصة بالنهوض بالمستوى التعليمي لعدد من الطلاب، موجهاً باكتشاف المواهب في كافة المجالات وإبراز مواهبهم عبر المنصات الإعلامية.

وكرم محمد عبد الله مصطفى سالم العراقي، معلم تربية فنية بمركز الإبداع، لجهوده وإبداعه في تصميم مجسمات فنية مستغلا تدوير مخلفات المدارس وظهور إدارة شرق ومركز الإبداع بصورة جمالية وحضارية مميزة، وبهية حسن محمد حسانين، معلمة الصف الأول الابتدائي بمدرسة كفر دفرية للتعليم الأساسي، لتميزها في أداء عملها، مناشداً المعلمين بذل قصارى جهدهم، لخدمة الطلاب وانتظام العملية التعليمية، واكتشاف الموهوبين وتنمية مواهبهم.



وعلى جانب آخر، تفقد وكيل الوزارة مدرسة مهنا للتعليم الأساسي التابعة لإدارة برج البرلس، وناقش الطلاب في العديد من الموضوعات بعدد من المواد الدراسية، وشرح عدداً من الدروس الخاصة باللغة الإنجليزية، وأدار حواراً بينه وبين الطلاب عن مدى استفادتهم و ممارستهم للأنشطة المدرسية، موجهاً إنذار لمدير المدرسة لعدم نظافتها، والتأكيد على منع العقاب البدني والنفسي، والاهتمام بنظافة المدرسة، وتكثيف المتابعات من قبل التوجيهات الفنية لرفع المستوى التعليمي للمدرسة.