اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز الحوار لاستعادة «علاقة صحية»

ذكرت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأحد أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الكوري الجنوبي تشونج إيوي يونج اتفقا على تعزيز الحوار لاستعادة "علاقة صحية" بين البلدين.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن هاياشي، الذي تولى المنصب الشهر الماضي، دعا أمس السبت سول إلى "تعامل مناسب" لحل الخلافات الثنائية بشأن التعويضات المرتبطة بزمن الحرب، وذلك في أول اتصال له مع نظيره الكوري الجنوبي.

وأجرى الوزيران مباحثات مقتضبة على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ليفربول في انجلترا. وأكدا التعاون مع الحليف المشترك، الولايات المتحدة، في مواجهة كوريا الشمالية التي استأنفت تجارب الصواريخ الباليستية.

وتدهورت العلاقات بين طوكيو وسول بشكل حاد في أواخر عام 2018 بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية شركة يابانية بدفع تعويضات عن العمل القسري خلال الحكم الاستعماري الياباني.

وتصر اليابان على أنه تم بالفعل تسوية قضية التعويضات "بشكل كامل ونهائي" عبر اتفاقية ثنائية لعام 1965 قدمت لكوريا الجنوبية مساعدة مالية، ودعت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن لحل هذه القضية.