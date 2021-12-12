الشافعي صالح رئيسا لنادي أسوان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي أسوان برئاسة المستشار عبد الرحيم سيد عيسى، نتائج انتخابات مجلس الإدارة دورة (2021/2025)، والتي جرت، أمس السبت، وأسفرت عن فوز الدكتور الشافعي صالح بمنصب رئيس النادي.

وذكرت اللجنة- في بيان، اليوم- أن حمادة صالح فاز بمنصب نائبا رئيس النادي، وأبو الحسن الشاذلي بمنصب أمين الصندوق، وفاز بعضوية فوق السن سيف كثير، ومحمود الشيمي، وصلاح جمعة، وتامر حسين مرسال، وإيهاب منصور، وفي عضوية تحت السن محمد عنتر ومعتز الفقير.

وأضافت أن إجمالي التصويت في انتخابات نادي أسوان بلغ 5 آلاف و774صوتا، من أصل 12 ألفا و245 عضوا ممن لهم حق التصويت بالجداول الانتخابية.



