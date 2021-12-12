التنمية المحلية: استمرار رفع حالة الطوارئ بالمحافظات تحسبًا للتقلبات الجوية

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كشف المتحدث باسم التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن هناك متابعة من قبل غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع المحافظات لاستمرارية رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة الفترة المقبلة.

وأوضح "قاسم"، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات تواصل تسليك البالوعات بالشوارع ورفع أي مخالفات بجانبها، تحسبًا لسقوط أمطار الفترة الحالية.

وأضاف المتحدث باسم التنمية المحلية، في تصريحات لـ" الشروق"، أن حالة الطقس مستقرة بالمحافظات، ولكن الأجهزة المعنية في المحافظات على أتم استعدادًا في حال حدوث تقلبات جوية الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم انتشار سيارات الشفط والبدلات بالشوارع بجانب بؤر تجمع المياه بالمناطق المعروفة بكل محافظة.

وتابع: "المحافظات على استمرارية بمراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية، والفرعية بنطاق المحافظات".

ونوه إلى استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور والحماية المدنية".