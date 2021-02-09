مصرع سباك أثناء إصلاح انفجار خط مياه في أسيوط

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لقي سباك بشركة مياة الشرب والصرف الصحي، مصرعه إثر إصابته بصاعق كهرباء أثناء عمله، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الغنايم المركزي وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط تلقي بلاغا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه وصل إلى مستشفى الغنايم المركزي جثة هامدة المواطن "عادل .س. غ"، ٥٥ سنة من البلايزه مركز أبو تيج ويعمل سباك لدى شركة المياه.

وعلي الفور انتقل المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز أبو تيج، وتبين من المعاينة سبب الوفاة نتيجة صعق كهرباء، وذلك أثناء قيامه بأعمال إصلاح خط مياه مكسور فى قرية البلايزه.

وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي، وتولت النيابة التحقيق.