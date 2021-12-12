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قافلة مجمع بحوث الأزهر تزور مدارس شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 2:59 م | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 2:59 م

استقبلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، القافلة الدعوية الموفدة من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارة بنات بالعريش.

وتمثلت القافلة من مركز البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في كل من الشيخ أحمد على المجلى والشيخ علي السيد عبد الجايل والواعظة وفاء حسانين السقا والواعظة الشيماء حمدان.

وقام فريق الوعظ بتقديم ندوة عن الأخلاق، والتحلي والتمسك بها، وقامت الواعظات بتوعية الفتيات بالدلائل من الكتاب والسنة مؤكدات على سلامة الوطن، والتي تأتي من سلامة العقل والعقيدة بنفوس أبناء الوطن، والتحلي بالخلق الحسن أسوة برسولنا الكريم، والعمل بديننا الوسطى دين الإسلام دين الوسطية والتسامح ودين السلام، مؤكدين على حرص مشيخة الأزهر الشريف تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن، وغرس القيم الأخلاقية والوطنية فى نفوس أبناؤنا الطلاب بتعليم شمال سيناء، وتوعيتهم بأهمية الدور الذى تقوم به القوات المسلحة، وجهاز الشرطة والمجتمع المدني، ومايقدمونه من تضحيات من أجل سلامة الوطن.

 


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