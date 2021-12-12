وزيرة البيئة: متابعة مستمرة لمؤشر جودة الهواء

ذكرت وزارة البيئة أنه استنادا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ومن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، من المنتظر أن تسود حالة من الاستقرار في العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا، يصاحبها هدوءا نسبيا للرياح، التي قد تصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية، مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وانخفاض مؤشر جودة الهواء، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر الجاري.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، متابعة الوزارة مؤشر جودة الهواء من خلال بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها، والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، وأيضا التكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة، من خلال دوريات التفتيش التابعة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.
وشددت على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى والدلتا، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية، التي تساعد على تركيز الملوثات.
وتناشد وزيرة البيئة، المواطنين، إيقاف كل أشكال الحرق في الهواء الطلق، وخصوصا خلال ساعات الليل؛ لأنه يؤثر سلبا على جودة الهواء، وكذلك التقليل قدر المستطاع من استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على النقل الجماعى، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، إن لم تكن هناك ضرورة تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة؛ لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع تركيز الملوثات.
وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وتحث الوزارة، المواطنين، على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.