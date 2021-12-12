وزيرة البيئة: متابعة مستمرة لمؤشر جودة الهواء

ذكرت وزارة البيئة أنه استنادا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ومن منظومة الإنذار ‏المبكر التابعة لوزارة البيئة، من المنتظر أن تسود حالة من الاستقرار في العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ‏ومحافظات الدلتا، يصاحبها هدوءا نسبيا للرياح، التي قد تصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية، مما ‏يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وانخفاض مؤشر جودة الهواء، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر الجاري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، متابعة الوزارة مؤشر جودة الهواء من خلال بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها، ‏والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، وأيضا التكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة، من خلال دوريات التفتيش ‏التابعة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وشددت على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى ‏والدلتا، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية، التي تساعد على ‏تركيز الملوثات.‏

وتناشد وزيرة البيئة، المواطنين، إيقاف كل أشكال الحرق في الهواء الطلق، وخصوصا خلال ساعات الليل؛ ‏لأنه يؤثر سلبا على جودة الهواء، وكذلك التقليل قدر المستطاع من استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على النقل ‏الجماعى، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، إن لم تكن هناك ضرورة ‏تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة؛ لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع تركيز الملوثات.‏

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء، وتحث الوزارة، المواطنين، على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث، ‏وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.