مدبولي يشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المسبقة التي تتخذها الدولة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والفيضانات والسيول، فالأمر يستلزم من المحافظات ضرورة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى، تحسبا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، والتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول، وكذا مصارف الأمطار، والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.

وشدد مدبولي على ضرورة تكثيف الجولات التفقدية؛ للتأكد من توافر الخدمات المختلفة بالمحافظات، وتوافر السلع الغذائية، والاطمئنان لجاهزية حالة المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

وأكد ضرورة بذل أقصى الجهود والتنسيق مع القيادات الشعبية؛ لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحًا أن الدولة وفرت ملايين الجرعات الخاصة باللقاحات، وهو ما يستلزم إيلاء اهتمام كبير من جانب المحافظات التي لا تتمتع بمعدلات ترقى للمستوى المأمول في تلقي التطعيمات.

وكلف بإعداد حصر شامل لكل مواقف سيارات "السرفيس" بالمحافظات، مع وضع خطة واضحة مقترحة لتطويرها، مؤكدًا ضرورة إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات مرة أخرى.

واستعرض المحافظون جهودهم خلال الفترة الماضية؛ من أجل تشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة التعديات المختلفة، ومواجهة التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، وكذا جهود توفير السلع الغذائية بالأسواق.