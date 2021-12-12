أسامة حسني يكشف أسباب رحيل مروان داوود من الأهلي

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كشف أسامة حسني نجم النادي الأهلي السابق، عن أسباب رحيل مروان داوود ظهير أيسر نادي انبي والمنتخب الوطني، من قطاع الناشئين بالنادي الأحمر الشهير.

وكتب أسامة حسني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بفضل الله عندما كنت مدرب عام لفريق شباب الأهلي و الكابتن سمير كمونه مدير فني، كنا نجحنا في اكتشاف اللاعب مروان داوود من نادي الشمس و ضمه للنادي الاهلي مقابل ١٥ الف جنيه فقط».

وأضاف: «قمنا بتدريبه لمدة موسم قبل ظهور قرار بالغاء بطولة مواليد ١٩٩٧ في السنه التالية والذي رحل بسببه اغلب اللاعبين، يظل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي منبع النجوم و مصنع لمنتخبات مصر الوطنية».