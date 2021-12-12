نضال الشافعي: فيلم «9 مللي» بطولة جماعية ينتمي لنوعية أفلام الأكشن

ينشغل الفنان نضال الشافعي حاليا بالتحضير لتصوير مشاهده في فيلم "9 مللي" والذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب عمرو الجندي، والذي من المفترض أن يقوم بإعداد السيناريو الخاص بالفيلم أيضا، حيث يتم حاليا عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج أحمد عبد الباسط؛ للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل، تمهيدا لتحديد موعد انطلاق عملية التصوير.

وقال الشافعي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه من المنتظر أن يشهد الفيلم مفاجئة في بقية أفراد العمل، حيث تقرر أن يكون العمل بطولة جماعية ويتم حاليا التعاقد مع أبطال الفيلم تباعا.

وأضاف أنه انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده في مسلسل "شارع 9" وهو تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقي، رانيا ملاح، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الأتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق، ومن المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل.

ونوه الشافعي بأنه يفاضل حاليا بين عدد من الأعمال الدرامية، حيث يعكف في الوقت الحالي على قراءة عدد من السيناريوهات الخاصة بها تمهيدا لحسم أمر مشاركته فيها، لافتا إلى أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن العمل الذي سيخوض به ماراثون دراما رمضان 2022.

وعن إمكانية استمراره في تقديم دور ضابط المخابرات بعد نجاحه في أدائه في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، قال نضال الشافعي إن تجسيد دور ضابط المخابرات كان أحد أحلامه، واستعد جيدا قبل تقديم هذا الدور خاصة أن هذا الدور قدمه من قبل كبار الفنانين، معبرا عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "هجمة مرتدة" وإشادة الجمهور بدوره في العمل، مشيرا إلى أن استمراره فى تقديم نفس الدور في الموسم الرمضاني المقبل ليس أمرا مطروحا حتى الآن.

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