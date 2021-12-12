قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الوزارة تهدف إلى أن يصبح التقاضي إلكترونيا في كل محاكم مصر، لافتا إلى أن الوزارة تلقى دعما كبيرا وغير محدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القضاء.

وأضاف مروان، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "التقاضي الإلكتروني لا يقتصر على المحاكم الاقتصادية فقط، أيضا نعمل على ذلك في المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية ونشرع في الاستئناف بأن يكون التقاضي إلكترونيا".

وتابع: "بدأنا بالمحاكم الاقتصادية لأن البنية التشريعية والبنية التحتية الإنشائية كانت جاهزة لأن ننطلق بها، أما باقي المحاكم نعمل على تحويلها لإلكترونية بخطوات، بدأنا مثلا بتجديد الحبس عن بُعد، والأرشفة الإلكترونية، هي خطوات في النهاية تتكامل مع بعضها لإكمال منظومة التقاضي الإلكتروني في كل محاكم مصر".

واستكمل: "حجم القضايا التي تُرفع خلال العام القضائي حوالي 15 مليون قضية، لكن قضاة مصر العظام يُنجزوا فوق الـ90% من هذا العدد بالطريقة التقليدية، ولا شك أن التقاضي الإلكتروني سيساعد كثيرا في إنهاء القضايا، ووزارة العدل شعارها في ظل الجمهورية الجديدة هو عدالة متطورة منجزة مؤمنة".