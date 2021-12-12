ديربي مدريد| أنشيلوتي يلجأ لأهل الثقة في تشكيل الريال وبنزيما سلاحه الفتاك

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الأساسي للميرينجي الذي سيخوض مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الفريق الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أندري لونين – ناتشو فيرنانديز – إدين هازارد – مارسيلو – فيديريكو فالفيردي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – جاريث بيل – رودريجو جوس – إيسكو – ماريانو دياز – إدواردو كامافينجا.

ويسعى رفاق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى مواصلة العروض الجيدة، في الفترة الأخيرة والاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب.