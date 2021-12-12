قالت الفنانة شيرين، إن العلاقة بينها وبين الفنان حسام حبيب لم تكن صالحة منذ البداية، معقبة: «من الأول العلاقة دي لا تصلح لازم يكون فيها عقل، واحدة تتجوز لثالث مرة والفرق بينها وبين زوجها سنة؟».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الفرق بين المرأة والرجل في العلاقة الزوجية يجب ألا يقل عن 5 سنوات؛ لتتسم بالعقلانية، مؤكدة أن حسام حبيب «راجل وسيد الرجالة».

وتابعت: «الحتة الناقصة في عقلنا وتصرفاتنا لإننا صغيرين، بنتي كانت بتلوم عليا وتقول للمدرسة إنها مش مبسوطة ومش حابة الحياة، فقلت لها أنا بتربى معاكم وحسام بيتربى معانا الموضوع إننا بنجرب ونحاول لإننا صغيرين، معرفش يعني إيه أبقى أم لأنها مسؤولية صعبة».

وذكرت أن والدتها أول من علم بقرار طلاقها من حسام حبيب وأكثر من أصر عليه، مضيفة: «لما أتقدم لي قالت اجري إحنا هنعيل كانت ترى بأننا أصحاب وكان عندها حق والله».