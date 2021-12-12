قالت خدمات الطوارئ الإيطالية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أنه تم انقاذ امرأة مسنة فيما لا يزال 10 اشخاص في عداد المفقودين بعد أن تسبب تسرب لغاز الميثان في انفجار أدى إلى انهيار عدد من المباني في صقلية.

وذكرت وحدة الحماية المدنية في صقلية أن "عددا من المباني" انهار بعد الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 8:30 من مساء السبت (1930 بتوقيت جرينتش) في رافانوسا،على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق باليرمو. وقالت الحماية المدنية في صقلية أن الانفجار ألحق إضرارا بأربعة مباني، رغم أن وكالة أنباء أنسا الايطالية نقلت لاحقا عن الوحدة قولها إن ستة مبان تضررت.

وقالت وحدة الحماية المدنية في صقلية إنه تم انقاذ امرأة مسنة من مبنى "ربما يكون بالقرب من تلك التي تضررت من الكارثة" في الساعات الأولى من اليوم الأحد. وأصيبت المرأة بجروح طفيفة وتم نقلها إلى مستشفى محلي.

وقال رئيس وحدة الحماية المدنية في صقلية سالفو كوتشينا إن 10 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

ونقلت أنسا عن الحماية المدنية قولها إن من بين المفقودين طفلين وامرأة حامل. وكانت قد ذكرت في وقت سابق أن ثلاثة أطفال في عداد المفقودين، مضيفة أن تسعة من المفقودين كانوا في نفس المبنى وقت الانفجار.

وقال رجال الإطفاء في تغريدة عبر تويتر: إن"البحث عن باقي المفقودين باستخدام وحدات [البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية] والكلاب مستمر بلا توقف".

وتوجه إلى مكان الحادث رجال الحماية المدنية ورجال الإطفاء والعمدة كارميلو دانجيلو.