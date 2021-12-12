قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية مشروع استثماري بدأته الدولة منذ 5 أعوام، مشيرًا إلى أن هدف المشروع هو تحقيق قيمة مضافة للمساحة والأرض وسعر بيع المتر بالمكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن المشروع بنى نفسه بنفسه خارج ميزانية الدولة أو تلقي دعم من الحكومة، موضحًا أن دور الدولة تمثل في إتاحة الأرض.

وذكر أن الشركة هي الجهة المسؤولة عن التنمية وتحقيق القيمة المضافة، منوهًا إلى أن تلك النظرية والسياسة الخاصة بالاستثمار فرضت مجموعة من القيود أوضحهم صورة عدم المقدرة على دعم أي نوع من الوحدات.

وتابع متحدث العاصمة الإدارية: «اللي مش قادر مش هيبقى ليه مكان في العاصمة»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشركة المسؤولة عن التنمية تحرص على تحقيق التنوع وتوفير وحدات سكنية تختلف في مساحاتها كالشقق الصغيرة ما بين 60 إلى 90 مترًا، والمتوسطة ما بين 120 إلى أكثر من 200 متر، والفيلات المستقلة والقصور والشقق الفارهة.

وأوضح أن السياسة الاستثمارية وسبب نشأة العاصمة الإدارية وتعظيم فائدة الأرض لا يمنح الشركة القدرة على دعم أي شيء، مختتمًا: «ولكن نملك إمكانية التنويع في شكل الوحدة السكنية بما ينعكس على الشريحة المستهدفة».