السجن المشدد 15 عاما لصاحب سوبر ماركت تحرش بطفلة في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي طلبة وحسين عمار وحازم بشير، وأمانة سر سامي سمير، اليوم الأحد، حكمها في القضية لشهر سبتمبر الماضي، بمعاقبة صاحب محل سوبر ماركت بالسجن المُشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامه في القضية رقم 6817 جنايات مركز شرطة صان الحجر لسنة 2021 بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات داخل المحل الخاص به.



وكانت أسرة الطفلة المجني عليه ماريا، 8 سنوات، حررت بلاغ رسمي بمركز شرطة صان الحجر، يتهمون فيه صاحب سوبر ماركت، 36 عامًا، جارهم بدائرة مركز شرطة صان الحجر، بالتحرش جنسيًا بالطفلة حال ذهابها إلى السوبر ماركت خاصته لشراء بعض الأشياء من هناك.



وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي، وإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.