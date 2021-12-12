السودان يدعو إثيوبيا إلى الكف عن اتهامه باتخاذ مواقف لا دليل عليها

دعت الخرطوم، إثيوبيا إلى الكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الأحد - أنها تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة "فانا الإذاعية الحكومية" الإثيوبية، والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيجراي، كما أدعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لمواجهة قوات الحكومة الإثيوبية.



وأضاف البيان أنه "إزاء هذه الادعاءات الجزافية والمنافية للحقيقة، تود وزارة الخارجية أن تؤكد التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن ما أوردته وكالة فانا لا أساس له من الصحة مطلقا".



وشددت وزارة الخارجية السودانية على أن السودان يسيطر على كل أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا مع إثيوبيا، ولم ولن يسمح مطلقا باستخدامها لأي عدوان.