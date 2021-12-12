مقتل 6 من العاملين بشركة «أمازون» بعد تدمير أعاصير مخزنا في سانت لويس بأمريكا

تأكد مقتل ما لا يقل عن 6 من العاملين في شركة "أمازون" في مخزنها بالقرب من سانت لويس الأمريكية عندما اجتاحت أعاصير المنطقة مما أدى إلى انهيار سقف المخزن وسقوط أحد جدرانه فوق العمال.

وقال رئيس إدارة الإطفاء، جيمس ويتفورد، إن 45 من موظفي "أمازون" نجوا من الموت في منشأة إدواردزفيل بولاية إيلينوي.

وتخلت السلطات عن أمل العثور على أحياء آخرين، مع تحولها من جهود الإنقاذ إلى جهود الانتشال التي من المتوقع أن تستمر لأيام.

واجتاحت أعاصير 6 ولايات أمريكية مساء الجمعة مخلفة دمارا في منازل وشركات.

وقال ويتفورد إن مصنع" أمازون" تعرض للإعصار في نحو الساعة 8:38 مساء، وكانت قوة الرياح شديدة لدرجة أنها اقتلعت سقف المصنع وانهار المبنى نفسه.

وأضاف أنه لم يتضح عدد العمال الذين ما زالوا في عداد المفقودين لأن "أمازون" لم يكن لديها تعداد دقيق لعدد الأشخاص الذين كانوا يعملون في الموقع وقت حدوث الأعاصير.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية عن مصرع 79 شخصا على الأقل وسط مخاوف من أن هذا العدد أكبر بكثير جراء موجة أعاصير ضربت الولايات المتحدة ووصفها الرئيس، جو بايدن، بأنها الأكبر في تاريخ البلاد.