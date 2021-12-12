رئيس جامعة الأقصر يناقش استعدادات تنظيم بطولة كرة القدم الخماسية للجامعات

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وفد من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، لمناقشة مدى استعدادات تنظيم بطولة كرة القدم الخماسية للجامعات، والتي تقام خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٣ من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة ٢٥ جامعة مصرية.

وعقد رئيس جامعة الأقصر، اجتماعا تحضيريا مع وفد اللجنة الفنية المنظمة للبطولة والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، والذي ضم كلا من الدكتور محمد همام، منسق البطولة، وحساني أبو الحجاج، منظم البطولة بإدارة الأداء الرياضي، جمال عبدالناصر، منظم البطولة، إبراهيم بسطاوي يونس، مدير إدارة المنشآت الرياضية والاستثمارات الرياضية، صلاح عز الدين، مدير إدارة الهيئات الرياضية، ومحمود خليل، منسق اللجنة الفنية الرياضية بالجامعة.

وبحث الجانبان، سبل التحضير للبطولة، والتأكيد على الجوانب الفنية واللوجستية والتنسيق الكامل بين الجانبين، وتجهيز الملاعب ومقرات إقامة الفرق المشاركة، والإعداد لاحتفالية الافتتاح والقرعة وغيرها من الجوانب لضمان خروج البطولة بالمظهر اللائق.

ومن جانبه، أكد عزوز حرص الجامعة على دعم الرياضة والاهتمام بها، وتطوير الأنشطة الطلابية في شتى المجالات للنهوض بالجامعة، لافتا إلى أن تنظيم هذه البطولة يعكس مدى أهمية العمل الجماعي والمنافسة لتجديد وتطوير المهارات والأنشطة، موجهاً الشكر للجنة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، على التعاون مع الجامعة والتأكيد على خروج البطولة بالشكل الذي يليق بها.

وأشار إلى أن البطولة تأتي في إطار دعم الجامعة الأنشطة الطلابية خاصة أنها تمتلك إمكانات مادية وبشرية تؤهلها لتنظيم مثل تلك البطولات على أكمل وجه، ومن ثم تنظيم لقاءات رياضية بين الطلاب في تربية الأجيال التربية السليمة رياضيا وفكريا واستثمار طاقات الشباب في بناء عقولهم وأجسادهم بشكل علمي.

في ذات السياق، قال الدكتور وليد عبد الله، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الرياضية، ومدير عام البطولة، إنه تم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان التنظيمية ومسؤولي الأنشطة الرياضية ورعاية الشباب وإدارة الأمن الجامعي، لبحث توزيع الأدوار والمهام، والاستماع إلى الآراء والاقتراحات بشأن تنظيم البطولة.

وأضاف عبدالله، أن توجيهات رئيس الجامعة شددت على ضرورة تضافر الجهود وحشد الطلاب وتوزيع الأدوار والمهام عليهم للمشاركة في الحدث، واستغلال البطولة في الترويج السياحي للمحافظة، وتنظيم زيارات للمزارات الأثرية وتعريف شباب الجامعات بتاريخ وحضارة بلادهم، لافتاً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد، وعقد غرفة عمليات مستمرة لإدارة الأزمات خلال أيام البطولة، تحسبا لأي طوارئ قد تحدث وتذليل جميع العقبات والمعوقات، في سبيل إنجاح تلك الفعالية الهامة.