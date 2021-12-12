السجن المشدد 6 سنوات لـ3 أشخاص ضبط بحوزتهم 18 قطعة حشيش بالعاشر من رمضان

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد السيد وسامي زين العابدين عبده والوليد حسيم مكي، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 6051 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2021، بمعاقبة ميكانيكي وسائق وموظف بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامهم بحيازة 18 قطعة من مخدر الحشيش.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين: ياسر ن ي، 33 سنة، عامل، وإبراهيم ي ع، 61 سنة، سائق، محمد خ ع، 35 سنة، ميكانيكي، مُقيم بمحافظة؛ بحوزة الأول 10 قطع بنية من مخدر الحشيش، والثاني بحوزته 6 قطع لذات المخدر، والأخير بحوزته قطعتين، وذلك بنطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات وزنت 29 جرامًا من مخدر الحشيش، وبالعرض على جهات التحقيق بمدينة العاشر من رمضان قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.