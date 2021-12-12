والدته وشقيقه: حسين فيصل رحل عن الزمالك بطريقة سيئة

كشفت والدة لاعب سموحة الشاب حسين فيصل، كواليس رحيل نجلها عن صفوف نادي الزمالك.

واستغنى الزمالك عن حسين فيصل مجانًا، لينتقل اللاعب مطلع الموسم الجاري، بشكل رسمي لصفوف سموحة السكندري.

وأصبح حسين فيصل حديثًا لوسائل الإعلام والمحللين في الأيام الماضية، بعد ظهوره بمستوى جيد مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال مباراتي السودان والجزائر، وأمس أمام الأردن، وسط انتقادات بعد رحيله بدون مقابل عن نادي الزمالك.

وقالت والدة حسين فيصل في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور :" أسامة نبيه وباتريس كارتيرون هما السبب في رحيل ابني عن نادي الزمالك"

وأضافت:" كنت أتواجد معه في القاهرة، وفي يومًا ما قال لي أنه لن يذهب إلى المران مرة أخرى، لأنه دائم الجلوس على مقاعد البدلاء، ولأن أسامة نبيه قام بتسجيل نجله يوسف بدلا منه".

وأكملت: ابني تواصل مع كارتيرون لمعرفة موقفه، رد المدرب الفرنسي عليه بأنه لا يلعب معه من الأساس".

من جانبه، صرح شقيق حسين فيصل لقناة المحور.. قائلًا :" شقيقي رحل عن الزمالك بطريقة سيئة، والنادي أرسل خطاب الاستغناء عنه بعد تأكيد أسامة نبيه بأنه لاعب حر".