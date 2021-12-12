توجهت الفنانة شيرين، برسالة إلى طليقها الفنان حسام حبيب، قائلة: «أنت إنسان كويس جدا ومعدنك كويس جدا اشتغل عن نفسك، والراجل لازم يكون راجل، معدنك نضيف وكويس وشخص متربي وعنده حاجات حلوة كثير حرام تتدفن».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «حبيب» كان ظالمًا لنفسه، متابعة: «حرام الظلم ده ربنا مبيديش فرص ونجاح كتير للناس».

وأشارت إلى أن معظم الاكتئاب الذي تعانيه يرجع إلى ظروف جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، اللذين يؤثران عليها حتى الآن، متوجهة برسالة إلى جمهورها: «ربنا يجعلكم سند ليا والحضن اللي فيه الأمان والحقيقة اللي مش هتروح».

وأعربت عن امتنانها للإعلامي عمرو أديب بقولها: «ربنا يخليك ليا ويخلي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ليا اللي عارفة إني بنته كمان»، واختتمت مداخلتها الهاتفية بغناء أغنية «حب إيه» لأم كلثوم.