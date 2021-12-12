جنوب أفريقيا تسجل مستوى قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى مستوى قياسي في ظل موجة رابعة من الإصابات يدفعها المتحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.



وبلغ عدد الحالات الجديدة اليومية 37 ألفا و875 حالة اليوم الاحد ، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات المعهد الوطنى للأمراض المعدية.



وهذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية حتى الآن ويتجاوز الرقم القياسي السابق وهو 26 ألفا و485 حالة الذي تم تسجيله خلال ذروة الموجة الثالثة في تموز/يوليو.



ويأتي هذا الرقم القياسي في الوقت الذي انكمش فيه اقتصاد البلاد أكثر من المتوقع في الربع الثالث وارتفع معدل البطالة إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 9ر34%. وبحسب بلومبرج، سيجعل هذا من الصعب على الرئيس سيريل رامافوسا وضع البلاد على طريق أكثر صرامة من الإغلاق عندما يجتمع مع حكومته لمناقشة هذه المسألة.