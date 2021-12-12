ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 61 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وطالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.



من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 61 مخالفة تموينية منها 34 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود سجلات - قضايا أخرى متنوعة)، و27 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (مجهولة المصدر - تجار تموينيين – عدم وجود شهادة صحية).