فلك الشام تكتب: وطن ضائع

الشاعرة فلك الشام حاصلة على درجة الدكتوراة في الأدب العربي، وكانت رسالة الحصول على درجة الماجستير حول التحدي والرفض عند الشاعر نزار قباني، وهي عضو استشاري في الاتحاد الافرواسيوي للقانون الدولي و تسوية المنازعات، وكاتبة مهتمة بقصايا المرأة العربية، وتجسد في أشعارها قضايا المرأة الاجتماعية:

مَن يدلّني على سوقٍ

أَبيعُ فيه أعضائي

وأَشتري خبزَهُ يومي

لأُطعِمَ ثغرَ أَكبادي

مَنْ يدلّني على وطنٍ

يعيشُ فيه أحفادي

ولا يرِثوا جراحَ السوطِ

تحتَ ذراعِ جلادي

ولا يقفوا بصفِّ الذلِّ

أمامَ قصورِ أسيادي

مَنْ يدلّني على وطنٍ

لا يسعى لإفسادي

ولا أحفظ به حرفاً

لماضي زيفِ أَمجادي

كرهتُ كذبَهُ التاريخ

يُلمّعُ وجهَ أجدادي

كرهتُ حروفَها لغتي

بلادُ الذلِّ والضادِ

كرهتُ القيدَ في شفتي

وثغري ملَّ أَصفادي

مَنْ يدلّني على بلدٍ

أعيشُ فيه أعيادي

بلا شهدٍ ولا حَلوى

بلا قهرٍ وأَحقادِ

فلا شيخٌ لأَسْلَمَتي

ولا قاضٍ بإلحادي

ولا يحكمني عنترةُ

كفرتُ بكلِ شدادِ

مَنْ يدلّني على وطنٍ

أُنجبُ فيه أَولادي