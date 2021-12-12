المبعوث الأممي يبحث في سوريا عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية

يلتقي وزير الخارجية والمغتربين بالحكومة السورية فيصل المقداد، صباح اليوم الأحد، بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، الذي وصل إلى دمشق مساء أمس.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن مصادر مطلعة أن بيدرسون سيبحث في دمشق إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور، والتي كان من المتوقع أن تعقد منتصف هذا الشهر، إلا أن مصادر الصحيفة رجحت أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة وربما إلى مطلع شهر فبراير المقبل.وحسب المصادر، من المقرر أن يلتقي بيدرسون في زيارته التي تستمر ليوم واحد، إضافة إلى المقداد، كلا من الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سورية ألكسندر يفيموف.

وكان من المفترض أن يقوم بيدرسون بهذه الزيارة قبل أيام، إلا أنها تأجلت بسبب المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون".