ترقب إعلان بدء المرحلة الثانية من مشروعات إعادة إعمار غزة

أعلن مسؤول حكومي فلسطيني، اليوم الأحد، أنه من المقرر الإعلان غدا عن بدء المرحلة الثانية من مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، خلال مؤتمر صحفي، إن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري.

وذكر سرحان أن وصول الوفد الهندسي المصري يستهدف تدشين إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة سبق أن أعلنت عنها القاهرة.

ودعا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تكثيف الجهود للشروع الفعلي في إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي لإنهاء معاناة من دمرت أو تضررت منازلهم.

وقال سرحان إن عملية الإعمار في غزة "تسير ببطء شديد"، مطالبا السلطة الفلسطينية بتسهيل تحويل أموال الإعمار للمتضررين والدفع بتسريع وتيرة إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن عملية حصر الأضرار انتهت برصد 1500 وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل، و880 وحدة مصنفة "جزئي- بليغ- غير صالح للسكن"، و56 ألف وحدة مصنفة ما بين "متوسط – طفيف".

وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلف خسائر بقيمة 420 مليون دولار، مشيرا كذلك إلى وجود نحو 1200 وحدة سكنية لم يتم إعادة إعمارها بعد تدميرها في هجمات إسرائيلية عام 2014.

وقتل 255 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل حلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في الفترة من 10 إلى 21 مايو الماضي إلى جانب تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.

وأرسلت مصر ، التي توسطت في اتفاق لوقف إطلاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منتصف شهر سبتمبر الماضي وفدا هندسيا إلى القطاع لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع تنفيذها قدما، علما أنها سبق أن أعلنت منحة مالية بقيمة 500 دولار أمريكي لدعم إعمار غزة.

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