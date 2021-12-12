ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر في أخميم بسوهاج

نظم اتحاد شباب سوهاج، بالتعاون مع الشباب والرياضة، والأزهر، والكنيسة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي، ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، في مقر مركز شباب قرية الديابات بأخميم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، تحت عنوان "لسه نوارة"، والتي تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر الجاري.

وتناولت الندوة التي حضرها عدد من أهالي وأبناء القرية التوعية بخطورة الزواج المبكر للفتيات ورأي الدين والطب في زواج الأطفال، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية، ومخاطر صحية ونفسية.