معلول يكمل صفوف منتخب تونس قبل مواجهة مصر في كأس العرب

انضم علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب تونس، لتدريبات نسور قرطاج قبل مواجهة مصر في نصف نهائي كأس العرب.

وأعلن الاتحاد التونسي انضمام علي معلول للتدريبات الجماعية للمنتخب بعدما تعرض للإصابة أثناء مشاركته في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام موريتانيا، ولم يشارك معلول في أي مباراة في البطولة.

وبعودة معلول من الإصابة يصبح منتخب تونس مكتمل الصفوف قبل مواجهة الفراعنة في نصف النهائي، وذلك بعدما تعافى الثنائي حمزة المثلوثي وياسين الشيخاوي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسم منتخب تونس التأهل إلى الدور النصف النهائي بعدما فاز على المنتخب العماني بنتيجة 2-1، بينما تأهل منتخبنا الوطني إلى نفس الدور بعدما أقصى الأردن من البطولة بنتيجة 3-1.

منتخب مصر يلعب مع نظيه التونسي يوم الأربعاء القادم على ستاد 974 بنصف النهائي في البطولة التي تستضيفها قطر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر وتونس مع الفائز من مواجهة قوية وهي قطر صاحبة الأرض والجمهور أمام الجزائر المنتخب الذي يقدم نتائج مميزة في البطولة العربية.

وفي حال فوز منتخبنا أمام تونس وتأهل للمباراة النهائية سيلعب على المركز الأاول والثاني أمام لو تلقى الخسارة من المنتخب التونسي سيلعب على المركز الثالث والرابع مع الخئر من مباراة قطر والجزائر.