شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ختام كأس العالم للبلياردو الفرنسي "فردي"، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ وسط إجراءات احترازية مشددة، خلال الفترة من 7 حتى 11 ديسمبر الجاري، بمشاركة 150 لاعبًا ولاعبة من 22 دولة على مستوى العالم.



وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر إلى اللجنة المنظمة، ودار أخبار اليوم التي تنظم البطولة تحت رعايتها، ورحب بكافة الحضور على أرض مدينة السلام.



وأكد المحافظ على أهمية تلك الألعاب الدولية ذات الحضور الكبير من دول العالم، ومساهمتها الفعالة في دعم السياحة الرياضية، وهنأ الفائزين والاتحاد الدولي والمصري للبليارد، ومؤسسة أخبار اليوم على نجاح البطولة.



وسلم المحافظ ووزير الشباب والرياضة الجوائز للفائزين، وتكريم فاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي ونائبه بإهدائهم درع المحافظة.