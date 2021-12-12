 برشلونة يخاصم الانتصارات مجددا بتعادل مثير مع أوساسونا - بوابة الشروق
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برشلونة يخاصم الانتصارات مجددا بتعادل مثير مع أوساسونا

أمير نبيل
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 7:16 م | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 7:16 م

مرة أخرى فشل فريق برشلونة في تحقيق الانتصار، ليكتفي بتعادل مُحبط مع مضيفه أوساسونا بهدفين لمثلهما.

البداية التهديفية جاءت مبكرة بهدف نيكولاس جونزاليس "جافي" في الدقيقة 12، لكن هدف اللاعب الشاب لم يحفظ لبرشلونة تقدمه طويلاً، إذ تعادل في الدقيقة 14، دافيد جارسيا.

ومع بداية الشوط الثاني نجح المغربي الشاب عبدالصمد الزلزولي في تسجيل الثاني لبرشلونة، وتحديدا بالدقيقة 49، لكن تقدم الفريق الكتالوني لم يستمر حتى النهاية، حيث استطاع أوساسونا التعادل مجددا عن طريق إزكويل فيلا في الدقيقة 87.

تواصلت معاناة برشلونة مع النتائج السلبية، حيث تعد المباراة الثالثة التي يفشل فيها في تحقيق الفوز بعد خسارته محليا من ريال بيتيس وأوروبيا من بايرن ميونخ.


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