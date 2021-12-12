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أمريكا: حصيلة إصابات كورونا ترتفع إلى49 مليون إصابة

د ب أ
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 5:39 م | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 5:39 م

ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0% حتى الساعة 0157 صباحا بتوقيت نيويورك، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على الستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية الذي بلغ 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 16ر5 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة من يوم أمس.

وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 8ر0% في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 129 ألفا و997 إصابة.

وسجلت بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة بـ 156 وفاة.

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