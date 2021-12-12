ولي العهد الأردني يعلق على هزيمة منتخب بلاده أمام المنتخب المصري وخروجه من بطولة «كأس العرب»

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علق الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني على هزيمة منتخب بلاده الليلة أمام المنتخب المصري في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وأشاد الأمير بأداء المنتخب الأردني رغم خروجه من البطولة بعد هزيمته أمام منتخب الفراعنة بنتيجة 3/1 في المباراة القوية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وأفاد موقع "رؤيا" الأردني بأن الأمير الحسين بن عبد الله نشر عبر خاصية "الستوري" على حسابه عبر "انستغرام" صورة لفرحة لاعبي المنتخب الأردني بالهدف الأول معلقا عليها: "ما قصروا النشامى.. مباراة عظيمة وأداء مشرف".

ولم تحسم المباراة في الوقت الأصلي ولعب المنتخبان أشواطا إضافية حسمت فيها مصر فوزها وتأهل منتخبها إلى دور قبل النهائي.