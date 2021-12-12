الرقابة الإدارية: توقيع مذكرة تفاهم مصرية سعودية في مجال منع ومكافحة الفساد

وقعت هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، أن الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وقعا مذكرة تفاهم في مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتبادل الخبرات الثنائية بينهما في هذا المجال، وأيضًا في مجال التدريب من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية المصرية.

وأضافت الهيئة أن هذا التوقيع جاء على هامش لقاءات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تستضيفه مصر، بدءا من غد الاثنين، وحتى يوم 17 ديسمبر الجاري، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم.