تحرير 33 محضر مخالفات متنوعة في المحلة

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الأحد، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 33 محضر متنوع، منها 14 محضر كمامة، و10 محاضر إشغال طريق، و5 محاضر بيئة، و4 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.



وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 20 مسجدا، و17 مدرسة، و3 مواقف سيارات، و2 جمعية زراعية و40 شارعا، و5 مراكز شباب، و3 مقار وحدات محليه قروية، و11 ماكينة صرف آلي بالقرى، و39 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.



وكان محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.